الاتحاد الأوروبي: حكومتا روسيا والصين الأكثر ممارسة للقرصنة في العالم

" قبل البنك المركزي الأوروبي ستا من أصل ثماني توصيات من جانب المحكمة الأوروبية لتدقيق الحسابات، ونعتقد أيضا أن مدققي الحسابات لم يأخذوا في الحسبان أحدث التوجيهات التي صدرت في أيلول / سبتمبر 2017.لذلك نحن نعتقد أننا قدمنا الكثير من العمل والكثير من الوثائق للمدققين ولكن يمكننا أن نفعل ذلك فقط ضمن حدودنا ال"

بيتر إهرليتش المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي