يواجه البطل حامل اللقب العداء رافا بوتيللو نخبة من المتسابقين العالميين من ضمنهم بطل العالم تسع مرات والحائز مرتين على الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية السويسري مارسيل هووغ وذلك مع انطلاق ماراثون ستاندرد تشارترد دبي في 26 من الشهر الجاري مع مشاركة أكثر العدائين موهبة في تاريخ الماراثون والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

سباق الكراسي المتحركة يستمر بالتطور والازدياد ونشعر بالسعادة بهذه النخبة من المشاركين التي اجتمعت لهذا العام. ان مسار الماراثون المنبسط والسريع يجذب بالفعل جميع المتنافسين ونحن نتطلع لسباق مليء بالإثارة وتسجيل أزمان سريعة."

وتمكن الاسباني من الفوز بفارق ثلاث ثواني فقط (ساعة واحدة و31 دقيقة و 19 ثانية) عن منافسه الايرلندي باتريك موناهان العام الماضي في دبي ويعود الرياضيان للتنافس من جديد الأسبوع القادم. ويدرك المشاركان بأنهما يواجهان معركة شديدة من نخبة المشاركين في السباق من أمثال هووغ، والياباني هيرويوكي ياماموتو والفائز عشر مرات بماراثون بوسطن الجنوب افريقي ايرنست فان دايك.

وبالإضافة الى بطل ماراثون ستاندرد تشارترد دبي 2016 جون بوي سميث من بريطانيا والفائز السابق بماراثون بوسطن الكندي جوش كاسيدي، من الواضح بأن سباق الكراسي المتحركة سيكون الحدث الأكبر من نوعه في تاريخ ماراثون دبي.

وأكد مدير الماراثون بيتر كونيرتون بأن " سباق الكراسي المتحركة يستمر بالتطور والازدياد ونشعر بالسعادة بهذه النخبة من المشاركين التي اجتمعت لهذا العام. ان مسار الماراثون المنبسط والسريع يجذب بالفعل جميع المتنافسين ونحن نتطلع لسباق مليء بالإثارة وتسجيل أزمان سريعة."

وبالرغم من معرفة هووغ بمدينة دبي جيدا، لكن مشاركته هذا العام تعتبر ظهوره الأول في هذا السباق الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي. ويلقب السويسري هوغ باسم "الرصاصة الفضية" واشتقت هذه الكنية من خوذة الرأس التي يرتديها في السباق وهو غالبا ما يقوم بالتدريب في دولة الامارات العربية مؤكدا تطلعه للمشاركة لأول مرة على شوارع مدينة دبي.

وقال هووغ والذي يحتفل بميلاده الثاني والثلاثين في 18 من الشهر الجاري: "أزور دبي كل عام من أجل التدريب ومنافسات المسار وسمعت الكثير عن الماراثون وبأنه سباق جيد وذو مسار سريع. قد يكون من الصعوبة التنبؤ بنتيجة السباق لأن حالة الطقس ووجود أي رياح تعتبر عوامل مهمة ولكن أعلم بأن المسار يبدو سريعا وسأركز على الفوز بأسرع زمن ممكن ولن أفكر كثير بتحطيم الأرقام القياسية."

وقد ختم هووغ العام الماضي بتتويجه بالفوز الثالث على التوالي في ماراثون نيويورك والذي أضافه الى قائمة طويلة من الإنجازات والتي تتضمن كذلك ثلاثة انتصارات في بوسطن واثنان في كل من ماراثون برلين ولندن. وفضلا عن ميداليتين ذهبيتين في ألعاب ريو البارالمبية، حقق هذا السويسري تسع ميداليات ذهبية في بطولة العالم وثلاث ألقاب أوروبية مسجلة باسمه.

وأضاف: "تحتاج للكثير من التدريب لتحقيق الفوز، غالبا ستة أو سبعة أيام في الأسبوع. وأنا محظوظ كوني رياضي محترف متفرغ بحيث أقوم بالتركيز على ذلك." وأشار هووغ الذي يعتبر فان دايك وياماموتو منافسيه الأقوى في دبي الى رغبته بأن يحظى بالاحترام باعتباره رياضيا عوضا عن الاعجاب به كونه شخص ذو إعاقة. وقال: " أنا امارس الرياضة رغم أني في كرسي متحرك وليس لأني في كرسي متحرك."

وسيكون سباق الكراسي المتحركة الأول الذي ينطلق على المسار وذلك الساعة الخامسة و 55 دقيقة صباح السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري ويتبعه سباق الماراثون ومن ثم سباق 10 كم وأخيرا سباق 4 كم العائلي. وما تزال الفرصة متاحة أمام الراغبين في التسجيل للمشاركة في السباقات وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للماراثون

وبالإضافة الى بنك ستاندرد تشارترد باعتباره الراعي الرسمي، يدعم الماراثون كل من مجلس دبي الرياضي، وأديداس، وإذاعة عين دبي 103.8 اف ام، وشركة مسافي للمياه المعدنية، ودبي القابضة، وشرطة دبي وكذلك هيئة الطرق والمواصلات.