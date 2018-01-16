احذروا.. تويتر يراقب رسائلكم

في شريط فيديو مصور بشكل سري، كشف عدد من العاملين في موقع التواصل الاجتماعي #تويتر بقيام الشركة بمراقبة بعض الحسابات على الموقع من خلال موظفين مختصين يتم دفع المال لهم لمراقبة بعض الحسابات الشخصية. وأكد الموظفون عن قدرة المئات من العاملين في الشركة على الاطلاع على الرسائل الخاصة المتبادلة على المنصة.
من جهته عملاق المنصات الاجتماعية تويتر كذب الخبر بقوله إن سياسة الشركة لا تسمح بذلك معترفا في الوقت نفسه باقتصار الاطلاع على بعض الرسائل المتبادلة على الشبكة من طرف البعض من الموظفين المختصين يمتلكون رخصا خاصة لذلك وهذا لأهداف أمنية.
الشريط المصور كان بمثابة القنبلة الموقوتة حيث قال الموظفون "إن تويتر شكل فريقا متخصصا يتكون من حوالي 350 شخصا يهتمون بمراقبة الرسائل المكتوبة والعديد من الحسابات الشخصية والتعرف على رسائل المستخدمين، وحفظ البعض منها".
وأضاف الموظفون ان برنامج المراقبة هذا يهدف لإعداد ملف خاص للمستخدمين في المستقبل القريب.
من جهته قال موظف سابق في شركة تويتر ان الشهادات التي حملها الشريط المصور الذي يفضح تويتر يحمل الكثير من المعلومات الصحيحة والدقيقة غير ان الموظفين المستجوبين بالغوا في تصريحاتهم.