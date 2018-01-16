الإمارات تشكو قطر "للإيكاو" والدوحة تنفي اعتراض طائراتها

اتهمت السلطات الإماراتية قطر باعتراض طائرة مدنية إماراتية من طرف مقاتلات قطرية خلال رحلة اعتيادية الى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة.
وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي في بيان لها انها تلقت "بلاغاً من إحدى شركات النقل الجوي الوطنية تقول فيه أن احدى طائراتها تعرضت لعملية اعتراض من قبل مقاتلات قطرية خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة" وأضافت الهيئة أن "الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.
ونددت الإمارات بتصرف قطر بقولها "دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".
وأعلن مسؤول إماراتي الثلاثاء ان أبو ظبي ستتقدم بشكوى ضد قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة بعد عملية اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية خلال رحلتها المعتادة إلى البحرين.
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن بلاده ستتهم قطر بانتهاك اتفاقية شيغاغو في شكواها لـمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو.
من جانبها، دانت مملكة البحرين بشدة اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها للمنامة. فيما نفى مسؤول في الخارجية القطرية اعتراض مقاتلات قطرية للطائرة.
وقالت قطر ان ما تروجه الامارات من اتهامات وأعلنت في تغريدة على توتير "تعلن دولة قطر أن ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عار عن الصحة تماما".
وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة الخلافات المتصاعدة بين قطر ودول خليجية من بينها الإمارات منذ منتصف العام الماضي، بعدما أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر 5 يونيو/ حزيران الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة إياها بإقامة علاقات مع إيران ودعم جماعات إرهابية.