ماذا يتضمن قانون اللجوء الفرنسي الجديد؟

من المنتظر ان يعرض رئيس الوزراء الفرنسي إديوار فيليب الخميس نص القانون الجديد للجوء إلى فرنسا على الجمعيات، على ان يتم عرض النص النهائي على مجلس الوزراء في فبراير/شباط المقبل، ماذا يحمل هذا النص الجديد الذي يهدف بحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتحسين سير ها الإجراء الذي غالبا ما يستغرق عامين فما أكثر.
أولا، النص الجديد يضع طالب اللجوء في سباق حقيقي مع الزمن، حيث أصبح أمام طالب اللجوء أجل أقصاه 90 يوما من دخوله البلد لتقديم طلبه عوض 120 يوما في القانون القديم.
طلب اللجوء الذي يرفضه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعدمي الجنسية في فرنسا لا يمكن ان يطعن فيه لدى المحكمة الوطنية لحق اللجوء في ظرف أصاه 15 يوما عوض 30 يوما في القانون القديم. الجمعيات تنظر لهذه الإجراءات الجديدة على أنها تعجيزية لأن المدة المتوسطة اليوم للحصول على موعد في المحافظة قصد إيداع طلب اللجوء يصل إلى 30 يوما.
تسريع عمليات الترحيل من مراكز الحجز بالنسبة للأشخاص الذين رفضت طلباتهم من طرف المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعدمي الجنسية و المحكمة الوطنية لحق اللجوء مع تمديد مدة الحجز في حالة عدم الترحيل من 45 إلى 90 يوما.
تمديد مدة الحجز في مراكز الشرطة ريثما يتم التأكد من هوية الشخص ووثائقه من 16 إلى 24 ساعة.