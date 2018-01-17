شجار عنيف بين لاعبات دوري الدرجة الثانية التركي لكرة القدم

عراك حاد نشب بين لاعبات نادي إيني بوردورسبور وأنطاليا ديميرسبور لكرة القدم في لقاء دوري الدرجة الثانية التركي لكرة القدم.
الشجار بين اللاعبات بدأ بعد مشادات بالكلام قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة حيث كان نادي إيني بوردورسبور يتقدم بأربعة أهداف لهدف واحد.
الشجار اللفظي تحول لعراك جسدي على أرضية الملعب وشاركت فيه اللاعبات البديلات اللواتي دخلن الملعب لمؤازرة زميلاتهن في الفريق في الشجار.
وحاول كل من مدربي إيني بوردورسبور وأنطاليا ديميرسبور وحكام المقابلة تهدئة الأوضاع وفك الشجار غير ان ذلك لم يأت بنتيجته ما استدعى تدخل قوات الأمن
الشجار أدى لجرح عدة لاعبات نقلن إلى المستشفى.