مجلة ألمانية تسخر من دونالد ترامب

لا يزال كتاب "نار وغضب" الفاضح الذي تطرق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي بظلاله الحالكة عليه. المجلة الألمانية "دير شبيغل" التي تناولت الكتاب الذي يكشف عدداً من القصص المحرجة المتعلقة بترامب وسلوكه داخل البيت الأبيض، نشرت غلافا ساخرا عن الرئيس الأمريكي، من خلال صورة تظهر مراحل التقدم البشري بشكل عكسي.
ووضعت المجلة ترامب في المرحلة الأخيرة من التقدم البشري في دلالة على تمثيله التراجع البشري في المدة الأخيرة بسبب تصريحاته والسياسة التي ينتهجها في تسيير أقوى بلد في العالم.
صورة الغلاف الساخر صممها الفنان الأمريكي إيديل رودريغور الذي يختص في الصور الخاصة بدونالد ترامب في المجلة.
وتناولت المجلة الألمانية في عددها الصادر هذا الأسبوع طريقة تحرير كتاب عهد "النار والغضب" وإلى مدى حقيقة ما تطرق إليه كما قامت بعملية إسقاط بحتة على الواقع والمعطيات التي تميز العالم اليوم بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن العالم اليوم يتجه نحو حرب نووية مجنونة بسبب تصاعد الوضع بين واشنطن وبيونغ يونغ.
وسبق لمجلة "دير شبيغل" وأن نشرت رسومات وصور تسخر فيها من دونالد ترامب كان أشهرها العدد الذي صدر العام الماضي، وحمل غلافا يدمج بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
للإشارة كتاب "نار وغضب" صدر بداية الشهر الجاري لمؤلفه #مايكل وولف.