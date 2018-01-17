موقع "إير بي إن بي" يرد على عبارة ترامب "دول قذرة" بطريقة مميزة

خصص موقع "إير بي إن بي" حوالي 100 ألف دولار أمريكي، للترويج لإعلانات سكنية في دول أفريقية، إضافة إلى هاييتي والسلفادور، في رد على الادعاءات التي تقول أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصف هذه الدول بـ"القذرة".

وموقع (إير بي إن بي)، هو وسيط تأسس في العام 2008، ويتيح للمستخدمين عبره تأجير واستئجار أماكن للسكن، في 192 دولة حول العالم.

وصرح مسؤول التسويق في الموقع أنهم أطلقوا حملة لتعزيز الإعلان عن أماكن للسكن في أفريقيا وفي أمريكا الوسطى، وجاء الإعلان كالتالي:

"لقد سمعنا عبارة مليئة بالبذاءة عن هذه الأماكن الجميلة: أفريقيا، السلفادور، هاييتي".

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"عندما نحتضن العالم نرى الجمال"..

كما نشر مدير الموقع، بريان شيسكي، عدة تغريدات عبر تويتر، كان منها: "قرر 2.7 مليون ضيفا من إير بي إن بي أن بلدانا في أفريقيا والسلفادور وهاييت جميلة جدا من أجل الزيارة. عندما نحتضن العالم نرى الجمال".

وأوضح شيسكي أنه في هايتي والسلفادور وأفريقيا، كان هناك ثلاثة آلاف مضيف قبل خمس سنوات، فيما ارتفع العدد اليوم إلى 75 ألفا، وتمكنوا من ربح أكثر من 170 مليون دولار أمريكي.

وعلى هذا النحو، استفاد المضيفون في هذه البلدان والقارة من الترحيب بالمسافرين من الخارج.

إضافة إلى ذلك، أرفق شيسكي صورا من مساكن في الدول المذكورة في عدة تغريدات، كان منها في كينيا.

وفي هاييتي:

ويجدر التذكير بأن ترامب نشر عدة تغريدات تنفي قوله للعبارة التي وصفت بالعنصرية.