وجد مجموعة من السكان في مقاطعة يونن جنوب الصين فيلا صغيرا كان عالقا في قناة لتصريف المياه, وبعد استدعاء حرس الغابات تم انتشال الفيل ونقله لمركز للعناية الطبية خاص بالفيلة الآسيوية في المقاطعة نفسها ليخضع للرعاية الصحية باشراف فريق من الأطباء.
الفيل الصغير عمره أقل من شهر واحد ومازال بحالة صحية حرجة بسبب التهاب الحبل السري ومازالت حياته معرضة للخطر.
إنقاذ فیل صغیر عالق في قناة للتصریف جنوب الصین
إنقاذ فیل صغیر عمره أقل من شهر واحد وجده سكان القرية عالقا في قناة لتصریف المياه في مقاطعة يونن جنوب الصین, حيث تم انتشال الفيل ونقله من قبل فريق من الخبراء إلى مركز للعناية الطبية خاص بالفيلة الآسيوية في المقاطعة نفسها ليخضع للمراقبة الصحية.
إنقاذ فیل صغیر عالق في قناة للتصریف جنوب الصین
وجد مجموعة من السكان في مقاطعة يونن جنوب الصين فيلا صغيرا كان عالقا في قناة لتصريف المياه, وبعد استدعاء حرس الغابات تم انتشال الفيل ونقله لمركز للعناية الطبية خاص بالفيلة الآسيوية في المقاطعة نفسها ليخضع للرعاية الصحية باشراف فريق من الأطباء.