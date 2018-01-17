بمجرد أن تنسخ رابطا الكترونيا مجهولا من أحد رسائلك، يتعطل تطبيق "آي ماسدج"، وربما تضطر إلى إعادة تشغيل هاتفك.
فقد تمكن أحد القراصنة على الانترنت من اكتشاف جديد ل"رسالة الموت" على نظامي تشغيل "آي أو أس" و"ماك أو أس"، وخلص إلى أن نسخا بسيطا للرابط في رسالة نصية يعطل جهاز الشخص الذي يملك الجهاز، وقد سمي هذا الخلل بفوضى (كايوس)، ونصح بعدم استعماله
ويبدو هذا الخلل أقل خطورة مما يبدو عليه، إذ تمت تجربته على آيفون6 بنظام "آي أو أس 10.2.2."، عندما يتم الضغط على الرابط فإن تطبيق "آي ماسدج" يتعطل، ويكفي إعادة تفعيلها للعودة إلى العمل الطبيعي. ولكن مع ذلك فإن انعكاسات هذا الخلل على هواتف أخرى ربما يكون أكثر خطورة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف خلل كهذا في أنظمة آبل، ففي 2015 كان نسخ حروف عربية ولاتينية مسترسلة يعطل "آي ماسدج" ويعيد تشغيل الجهاز.