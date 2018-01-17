بعد الفحوصات الطبية الروتينية التي قام بها الرئيس الأمريكي كشف طبيب البيت الأبيض روني جاكسون الثلاثاء عن نتائج الفحص الطبي الذي أجراه دونالد ترامب خاصة بعد التشكيك في قدراته العقلية.

وتطرق طبيب البيت الأبيض إلى تفاصيل مثيرة بشأن "صحة الرئيس" كوزنه ونسبة ضغط الدم لديه، وحتى سر شكل شعره. وقال الطبيب إن ترامب يزن 108 كيلوغرامات وهو مضطر للدخول في حمية خاصة للتخلص من 4 أو6 كيلوغرامات زائدة، أما معدل ضغط دمه فقد سجل 122/74، وهي نسبة معتدلة بحسب الطبيب المعالج، كما أن فترة نومه ليلا تتراوح ما بين 4و5 ساعات فقط.

أما فيما يتعلق بنسبة الإدراك لديه، فأكد جونسن أن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذي أجراه الرئيس الأمريكي كان عاديا وحصل ترامب على 30 من 30 في هذا الاختبار الذي يستغرق10 دقائق. وبيَن انه بصحة ممتازة.

ويهدف هذا الاختبار الإدراكي لرصد أي علامات على ضعف متوسط في القدرات الإدراكية أو مرض الزهايمر. ومن أنواع الأسئلة التي يتضمنها اختبار مونتريال تكرار مجموعة من الأرقام بترتيب تصاعدي أو نزولي وحفظ قائمة من الكلمات الشائع.

ونبه الطبيب إلى إمكانية خضوع ترامب لنظام غذائي قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات لكن هذا لا يمنعه من الاستمرار في رئاسة البلاد دون التعرض لمشاكل صحية.

وخلص طبيب البيت الأبيض إلى القول إن صحة الرئيس ممتازة، وهو يتمتع بصحة قلبية طويلة الأجل ويمتلك مقومات صحية جيدة وذلك لأنه لم يدخن في حياته أبدا ولا يتناول الكحول.

التقرير الطبي تضمن كذلك بعض المعلومات الدقيقة والتي تعلن لأول مرة كمواظبة ترامب على تناول عقار "كريستور" للتقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه يداوم على استخدام عقار "بروبيشيا" لمنع تساقط الشعر والحفاظ على صحة ومظهر شعره.

وحول القدرات الإدراكية له قال الطبيب بأن ترامب لا يعاني من أي مشاكل وأنه شخصيا من طلب إجراء اختبار القدرات الإدراكية، وتبين أنها سليمة.

ولم يفوت طبيب البيت الأبيض فرصة الحديث للصحفيين حيث تطرق لحادثة تلعثمه خلال أحد اللقاءات الرئاسية التي أجراها وأكد الطبيب أن ترامب يومها تناول دواء في إطار علاج.