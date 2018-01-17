ناقش البرلمان الاوروبي اليوم تعاظم نفوذ روسيا متهما بالكرملين بأنه يعتمد سياسة يتدخل فيها بديمقراطيات الغرب، عبر بسط موسكو نفوذها من خلال التدخل في الشؤون الياسية الداخية لدول بأنحاء العالم.

أنا أكثر قلقا من الدعاية الأرووبية، ذلك ان الدعاية الروسية واضحة معالمها للعيان، و ليست متخفية، أعطت قناة آر تي، الروسية، حزب يوكيب،منبرا للتحدث لم تفسحه له هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي . لذلك، ربما هم يدافعون عن الحرية في حين أن الاوروبيين تركوها وراء ظهورهم، لقد أبلوا بلاء حسنا

ريبيكا هارمز،نائب في البرلمان الأوروبي، عن حزب الخضر الألماني

لو أردنا ان تقوم مجتمعاتنا بمواجهة الحملات الدامية فعلينا أن نعطي قوة لمفهوم المواطنة في مجتمعاتنا، وتمكين المواطنين أيضا وعلينا أن نفعل المزيد من أجل أن يكون لدينا أيضا وضع مستقر في قطاعاتنا الإعلامية يستطيع للصحفيين أن يمارسوا أعمالهم باستقلالية.

هذا و سبق ان قال اعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إن روسيا تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للدول في مختلف أنحاء العالم و في أميركا أيضا عبر استخدام عمليات معلوماتية في إطار جهودها الهجومية عبر الإنترنت للتأثير على الرأي العام في أنحاء العالم. وتمزج حملاتها، ذات التأثير، عمليات المعلومات السرية وحسابات الإنترنت لأشخاص وهميين بوسائل إعلام تمولها الدولة ووسطاء من طرف ثالث ومستخدمين مأجورين لمواقع التواصل الاجتماعي“.

ديفيد كوبرن، نائب في البرلمان الأوروبي عن حزب يوكيب البريطاني

أنا أكثر قلقا من الدعاية الأرووبية، ذلك ان الدعاية الروسية واضحة معالمها للعيان، و ليست متخفية، أعطت قناة آر تي، الروسية، حزب يوكيب،منبرا للتحدث لم تفسحه له هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي . لذلك، ربما هم يدافعون عن الحرية في حين أن الاوروبيين تركوها وراء ظهورهم، لقد أبلوا بلاء حسنا.

وقد وصف الكرملين تقريرا نشره نواب أمريكيون ديمقراطيون يتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية بأنه ضار بالعلاقات الثنائية وبالولايات المتحدة نفسها. واتهم النواب الديمقراطيون روسيا بتنفيذ ”هجوم شرس“ على المؤسسات الديمقراطية في أنحاء العالم، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الذي نفى مرارا اتهامات مسؤولين بالمخابرات الأمريكية وآخرين لموسكو بالتدخل في أي انتخابات أجنبية، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن روسيا ترفض أي اتهامات لها بالتدخل وإنها مستاءة من استمرار صدور هذه المزاعم. وأضاف بيسكوف ”كل ما يمكننا عمله فيما يتعلق بهذا الحملة (المناوئة لروسيا) هو التعبير عن أسفنا والتأكيد أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة“.