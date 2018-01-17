"تطهير" الخيول بالقفز عبر النار في إسبانيا

قفزت العديد من راكبي الخيول، هذا الأسبوع، فوق النيران على أحصنتهم، في قرية إسبانية، ضمن مهرجان سنوي يقول السكان المحليون إنه جزء لا يتجزأ من ثقافتهم.
بالمقابل، أدانت منظمات تُعنى بحقوق الحيوان المهرجان.
ويقام المهرجان، الذى يطلق عليه اسم لاس "لومينارياس"، فى سان بارتولومي دى بيناريس (شمال غربى مدريد)، عشية عيد القديس أنطونيوس، شفيع الحيوانات فى إسبانيا.
ويعتقد المشاركون أن الخيول التي تقفز من خلال النيران تتطهر خلال العام المقبل. فيما يزعم المنظمون أن المهرجان يعود إلى حوالي 500 سنة.
من جانبه، ندد حزب إسبانى بإيذاء الحيوانات في المهرجان، إلا أن السكان يقولون إن الأحصنة لم تصب بأي أذى، مؤكدين اتخذاهم جميع الاحتياطات لحمايتها.