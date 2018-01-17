أعلنت الحكومة الهندية إلغاءها للمساعدات المقدمة لمواطنيها المسلمين الراغبين بأداء فريضة الحج، وذلك بعد أكثر من نصف قرن من توفيرها لتلك المساعدات للحجاج المتوجهين إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة العليا في الهند في العام 2012 بتعليق خطة دعم الحجاج و العمل على تخفيض تلك المساعدات بهدف إيقافها بشكل نهائي بحلول 2022، حيث قوبل هذا القرار بترحيب من زعماء الأقلية المسلمة في الهند والذين أكدوا على عن الحج فريضة على "من استطاع إليه سبيلا" وبأن المستفيد الأكبر من تلك المساعدات هو شركة "طيران الهند".
وزير شؤون الأقليات "مختار عباس نقفي" صرح الثلاثاء في دلهي بأن هذا القرار جاء لدعم الأقليات بشكل لائق وبدون الحاجة لإغواءهم سياسياً عن طريق توجيه تلك المساعدات لتطوير تعليم بنات ونساء الأقليات الدينية.
وتشمل المساعدات تخفيضات سنوية تصل لخمسين بالمئة من أسعار بطاقات الطيران للحجاج المسلمين المسافرين إلى الأراضي المقدسة.