إن صناعة المواد الغذائية تعد إحدى أكبر القطاعات الصناعية شيوعا فى أوروبا،وقد تحدثت وسائل الإعلام الأوروبية عن اكتشاف تلوث حليب لاكتاليس للأطفال ببكتريا السالمونيلا، ضمنتها القرار الذي اتخذته وزارة الاقتصاد الفرنسية، بعد شهر من تفجر هذه القضية، بإجبار الشركة على استعادة جميع دفعات حليب الأطفال التي أنتجها مصنعها في بلدة كراون، وهو ما يشمل،ستا وستين دولة بينها اثنتا عشرة في الاتحاد الأوروبي.هل يمكن ان نتحدث عن تداعيات امن غذائي في أوروبا؟

أعتقد أنه بمقدورنا أن نقدم أخبارا سارة للمستهلكين الأوروبيين. يمكن أن يكونوا واثقين جدا في سلامة ما يتناولونه. وتحتل سلامة الأغذية مكانة بارزة في جدول أعمال الدول الأعضاء من منتجي الأغذية، والمؤسسات الأوروبية أيضا . إذا نظرتم إلى الوراء ومنذ 15 عاما من سن قانون الأغذية العام في أوروبا،

يورونيوز،ستيفان غروبي.

ينضم إلينا برنارد ورل، المدير التنفيذي للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية ومقرها في بارم أ، إيطاليا. السيد ورل، مرحبا بكم في البرنامج. واسمحوا لي أن أبدأ بسؤال . هل تشتري وتتناول الأغذية العضوية ؟

برنارد ورل،المدير التنفيذي للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية

اجل، أشتري الأغذية العضوية، وأتناول المواد الغذائية العضوية، ولكن ليس بطريقة حصرية.

يورونيوز: هل تنصح الناس؟

ما مدى ثقة المستهلك الأوروبي بأن ما يستهلكونه لا يضر بصحتهم؟

برنارد ورل،المدير التنفيذي للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية.

أعتقد أنه نوعية جيدة. لذلك لا يتعلق الأمر بسلامة الأغذية، وإنما يتعلق بالجودة والطريقة التي يتم بها إنتاج الغذاء، وأعتقد أن الأغذية العضوية تحدث فرقا في الطريقة التي تزرع بها النباتات، في الطريقة التي يتم بها التعامل مع الحيوانات. هنا تتجلى ملامح الفروقات ،ومن الجيد الحصول على أغذية عضوية.

يورونيوز: من الواضح أن الناس يتحدثون كثيرا عن سلامة الأغذية في هذه الأيام. كان ثمة جدل حول غليفوسات قبل بضعة أشهر، وفضائح تتعلق بالبيض الملوث، والآن نحن امام قضية لاكتاليس. في ضوء هذه القضايا، ما مدى ثقة المستهلك الأوروبي بأن ما يستهلكونه لا يضر بصحتهم؟

برنارد ورل،المدير التنفيذي للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية

حسنا، أعتقد أنه بمقدورنا أن نقدم أخبارا سارة للمستهلكين الأوروبيين. يمكن أن يكونوا واثقين جدا في سلامة ما يتناولونه. وتحتل سلامة الأغذية مكانة بارزة في جدول أعمال الدول الأعضاء من منتجي الأغذية، والمؤسسات الأوروبية أيضا . إذا نظرتم إلى الوراء ومنذ 15 عاما من سن قانون الأغذية العام في أوروبا، فقد تم إدراجه حيز التنفيذ في عام 2002، فالقانون كان علامة فارقة فعلا .وعما إذا كنت تأكل الآن التفاح الخاص بك في بارما أو في لشبونة، يمكنك أن تكون على يقين من أن سلامة هذه المنتجات لا تشوبها شائبة.

يورونيوز: قضية لاكتاليس تتصدر عناوين الصحف الآن، بالطبع،. أريد أن أسألك عن هذا. يجري الحديث عن أشياء تتعلق بالنظافة، وما يتعلق بها، وهي أمور مثيرة للجدل. من وجهة نظرك، هل لدى أوروبا الوسائل الكافية للتعامل مع قضايا مثل لاكتاليس؟

برنارد ورل،المدير التنفيذي للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية

لا يوجد خطأ صفري، كل شيء ممكن ان يحدث. ومن المرجح أن يكون التلوث البيئي لكن مدار الأمر يقوم على وجود آليات تقوم بالكشف السريع لأي خطأ وأن تكون الاستجابة سريعة أيضا. وكل هذا حدث في فرنسا، حيث رأينا ردة فعل الشركة، ولكن رأينا أيضا استجابة السلطات المختصة في فرنسا. لدينا في أوروبا نظام إنذار سريع حيث تقوم دولة عضو بإبلاغ جميع الدول الأعضاء الأخرى عن حوادث تتعلق بسلامة الغذاء. وقد تم ذلك أيضا مع هذه القضية لاكتاليس في ديسمبر كانون الاول. لذا فإن آليات النظام في أوروبا قوية وناجعة في الوقت ذاته.

يورونيوز: تفحص وكالتكم بشكل روتيني العشرات من المنتجات والمواد، وتحدثت العام الماضي، عن قضية غليفوسات. المثير للجدل .ما هي الدروس المستفادة من تداعيات غليفوسات؟

برنارد ورل،المدير التنفيذي للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية

أما بشأن غليفوسات قمنا بجهود جبارة بمعية الدول الأعضاء. وتوصلت جميع الدول الأعضاء ال 28 إلى النتيجة نفسها تلك التي توصلنا إليها نحن .كما توصلت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية إلى النتيجة نفسها، والأمر ينسحب على منظمة التجارة العالمية وسويسرا والولايات المتحدة وكندا.لقد كانت مواضيع النقاش متباينة حقا،بشأن القضية،حيث يتعلق الأمر بمعرفة أسباب الزراعة،والنموذج الإنتاجي،الذي تطمح إلى تحقيقه أوروبا،فضلا عن معرفة أساليب استخدام الكيماويات الزراعية في الإنتاج الزراعي.يورونيوز: كانت إحدى المسائل التي أثيرت خلال تلك المناقشة برمتها هي الشفافية. وقال الناس ان العملية غامضة جدا، انها ليست شفافة بما فيه الكفاية. ما تعليقك على ذلك؟

برنارد ورل،المدير التنفيذي للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية

نشرت الهيئة حوالي 600 صفحة من وثائق تتعلق بغليفوسات. ولكن هناك قضية واحدة، وأعتقد أن هذا يحتاج إلى إجابة سياسية. وهذا التوتر بين الشفافية الكاملة المتعلقة بنشر جميع البيانات التي نستخدمها من أجل التوصل إلى تقييم،تظل أمرا نطمح إليه، ونحب أن ننشر كل هذه البيانات، ولكن عن دراية وعلم ويعني ذلك الانفتاح والتمحيص. ولكن هناك أيضا مصلحة شرعية للصناعة تتعلق بسرية المهنة . أجزم بأن ثمة توترا بين الشفافية الكاملة وحماية حقوق الملكية الفكرية للصناعة. هذه ليست مسألة علمية.بل الشان يحتاج إلى إجابة سياسية.

يورونيوز

لقد حثت مرارا وتكرارا على زيادة ميزانية وكالتك. لو انك حصلت على جميع الأموال من شتى بقاع العالم، حسب إرادتك، ماذا ستفعل بها؟ أين تستثمرها، حين يتعلق الأمر بتحسين الأمور؟

برنارد ورل،المدير التنفيذي للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية

نحن بحاجة إلى المزيد من المال لنكون في وضع المتاهب، لأن أحد مهام الهيئة العامة للرقابة المالية هو النظر في المخاطر الناشئة. ما هي المخاطر المستقبلية بسبب العولمة، بسبب الهجرة، بسبب تغير المناخ، بسبب التكنولوجيات الجديدة، تكنولوجيات تتعلق بالنباتات الجديدة، تكنولوجيا النانو؟ ما هي الأخطار الجديدة، وكيف يمكننا منع هذه المخاطر من أن تصبح مصدرا للضرر ؟ ذلك هو المجال الذي ينبغي ان نستثمر فيه ..ضمن حالة التأهب تلك.

ترجم المقابلة،حررها للقسم العربي و دبلجها:عيسى بوقانون