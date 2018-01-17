إنذار خاطئ من هجوم بصاروخ كوري شمالي

بعد يومين فقط من حادث الإنذار الخاطئ الذي وجهته ولاية هاواي الأمريكية لمواطنيها بشأن هجوم صاروخي كوري شمالي، بثّت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء إنذارًا خاطئا عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باتجاهها.
كما تلقّى مواطنون آخرون رسائل إنذار على هواتفهم النقالة، قبل ان تسارع الهيئة الرسمية إلى تصحيح الخطأ بعد دقائق فقط من بث الإنذار فيما لم يتضح السبب وراء هذا الإنذار الخاطئ الذي يعتبر الثاني في ظرف يومين.
وذكرت وكالة رويترز بأن الإنذار الخاطئ بُث الثلاثاء على موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية في الساعة السابعة مساء، وأهاب بالمواطنين البحث عن مأوى داخل المباني أو في المواقع تحت الأرض.
وتتوالى الإنذارات الكاذبة بخصوص هجوم صاروخي كوري شمالي على خلفية التوتر الحاصل بشبه الجزيرة الكورية، حيث تبادلت بيونغ يانغ وواشنطن لعدة مرات التهديدات بشن ضربات عسكرية خلال العام الماضي، خاصة وأن كوريا الشمالية سجلت تقدما واضحا في برنامجها الصاروخي والنووي.
وأجرت كوريا الشمالية في أيلول/ سبتمبر المنصرم سادس وأكبر تجاربها النووية وقالت في تشرين الثاني /نوفمبر إنها اختبرت بنجاح إطلاق نوع جديد من الصواريخ البالستية يمكن أن يصل إلى قلب الأراضي الأمريكية.