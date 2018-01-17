تعرف على الاختبار الذي خضع له ترامب بعد التشكيك بقدراته العقلية

هل تستطيع تمييز حيوان الأسد؟ هل بإمكانك أن تتذكر خمس كلمات بعد خمس دقائق من قراءتها؟ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يستطيع فعل ذلك، إذ كان جزءا من فحصه الطبي السنوي كرئيس.

حتى أن ترامب أضاف اختبار الفحص المعرفي لفقدان الذاكرة أو الخرف المبكر، للتأكد من صحته العقلية، وبالمحصلة، تمكن من الحصول على العلامة الكاملة.

وكان خبراء طبيون قالوا في وقت سابق، إن اختبار القدرات الإدراكية، الذي حصل فيه ترامب على الدرجة النهائية، يعتبر أداة جيدة لفحص مدى التدهور الذهني لشخص تبين كل المؤشرات الأخرى أنه في صحة جيدة.

وكان ترامب قد طلب إجراء فحص لقدراته الذهنية، وطلب منه طبيب البيت الأبيض، الدكتور روني جاكسون، أداء اختبار مونتريال للتقييم المعرفي، في إطار الفحص الطبي الذي أجراه له.

وقال الطبيب يوم الثلاثاء إنه ليس لديه أي مخاوف بشأن وظائف ترامب العصبية، إذ حصل على 30 من 30 في هذا الاختبار.

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مثال على الاسئلة التي يتضمنها الاختبار إن بي سي

أرقام وحروف..

ويهدف الاختبار إلى رصد أي علامات على ضعف متوسط في القدرات الإدراكية أو مرض الزهايمر.

ومن أنواع الأسئلة التي يتضمنها اختبار مونتريال تكرار مجموعة من الأرقام بترتيب تصاعدي أو نزولي، وحفظ قائمة من الكلمات الشائعة.

كما يشمل التعرف على الحيوانات ورسم صورة لساعة بكل أرقامها وضبط عقاربها على توقيت محدد، فيما يستغرق الاختبار حوالي عشر دقائق.

الاختبار لا يمثل تقييما للياقة النفسية..

وقال الدكتور جيمس ماسترياني خبير اضطرابات الذاكرة وغيرها من حالات التدهور العصبي بكلية الطب في جامعة شيكاجو إن المرضى الذين يتمتعون عموما بذاكرة جيدة أو متوسطة ينسون في العادة كلمة من الكلمات الخمس، ومع ذلك فمن الممكن أن يظلوا في نطاق الحالات العادية.

وأضاف: "إذا حققوا نتيجة ضعيفة في التقييم فعادة ما يتم إجراء تقييم أكثر تفصيلا بعد ذلك. أما من يحقق نتيجة طيبة... فهو في الأساس إنسان سليم".

وقال الدكتور رونالد بيترسون خبير مرض ألزهايمر في مركز مايو الطبي، في روشستر بولاية مينيسوتا، إن النسخة العادية من الاختبار "جيدة جدا" لكنها ليست "شافية".

وقال طبيب البيت الأبيض إن الاختبار لا يمثل تقييما للياقة النفسية عند الرئيس كما أن الرئيس لم يخضع لفحص نفسي.