موجة البرد التي تضرب المغرب هذه الأيام والتي رافقها تساقط كثيف للثلوج جعلت العديد من القرى تعيش عزلة حقيقية عن محيطها الخارجي بعد انقطاع الطرق المؤدية إليها، بسبب تراكم الثلوج الذي تجاوز ارتفاعه مترا في بعض المناطق، وهو ما جعل السكان يجدون صعوبة كبيرة في التنقل وقضاء حاجياتهم اليومية.
السلطات المغربية ومصالح الأرصاد الجوية وجهت تحذيرات على سكان المناطق المعنية بتوخي الحذر في ظل استمرار التساقط غير المسبوق للثلوج.
ففي مدينة أزيلال بجبال الأطلس وسط المغرب، أخفت الثلوج معالم الطريق ومختلف المسالك التي يستخدمها القرويون في تنقلاتهم وهو ما أجبر مئات التلاميذ على الانقطاع عن الدراسة مؤقتا رغم تدخل السلطات المحلية ومحاولاتها المتكررة فتح الطرقات وفك العزلة عن المنطقة.
ومع استمرار سوء الأحوال الجوية وتدني درجات الحرارة أطلق النشطاء بمناطق إقليم أزيلال نداء استغاثة للسلطات للتدخل قبل وقوع كوارث إنسانية في المناطق المحاصرة بالثلوج.
للتذكير تعهد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مؤخرا خلال اجتماع مجلس الحكومة بمواجهة موجة البرد القارس في عدد من مناطق المغرب والطرق التي تحاصرها الثلوج.