حذر مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الأربعاء، من التطاول على الشيخة موزة والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وفي سلسة من التغريدات عبر تويتر، قال القحطاني إن "الأعراض خط أحمر"، وإنه "ممنوع منعًا تامًا مثل هذه التجاوزات بأي حال من الأحوال. وتمت وستتم محاسبة كل من يتعرض للأعراض".
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وأكد أن "الشيخة موزة كريمة ابنة كرام. والتعرض للمحارم ليس من عاداتنا ولا تربيتنا ومخالف لتوجيهات ولاة أمرنا. ولا يقول غير ذلك عاقل".
وأضاف: "نحن شعب لا يفجر بالخصومة، هذه تربيتنا، وهذه عاداتنا، وهذه توجيهات ولاة أمورنا حفظهم الله".
وأردف في تغريدة أخرى: "ما علمنا عن الشيخة موزة، إلا أنها كريمة ابنة كرام، ومن تطاول عليها بالسوء، فهذا من سوء تربيته، وإن كان سعوديا فهو سيكون تحت طائلة النظام".
بيد أن القحطاني هاجم قطر في تغريدة أخرى، بالقول: "أما تنظيم الحمدين فلم تر عيني أخبث ولا أكذب منه ولا أتصور سلام وازدهار في المنطقة مادام في السلطة".
ويقصد القحطاني بـ"الحمدين"، حمد بن خليفة، أمير دولة قطر السابق وزوج الشيخة موزة، وحمد بن جاسم، رئيس وزراء ووزير خاريجة قطر السابق.