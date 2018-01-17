نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عنه قوله يوم الأربعاء إن الحكومة الهندية أبلغته خلال زيارته الراهنة للهند بأنها قررت العودة مجددا إلى صفقة الصواريخ الإسرائيلية المضادة للدبابات.
كانت شركة السلاح الإسرائيلية رافائيل المملوكة للدولة قالت في وقت سابق هذا الشهر إن وزارة الدفاع الهندية ألغت صفقة تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لشراء صواريخ سبايك الموجهة المضادة للدبابات. ولم يصدر تعليق من السلطات الهندية.
الهند تلغي صفقة صواريخ لإسرائيل
وقال نتنياهو الذي يقوم بزيارة للهند على مدى خمسة أيام "في أعقاب المحادثات التي أجريتها مع صديقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبلغتنا الحكومة الهندية بأنها قررت العودة مجددا إلى صفقة سبايك. هذا أمر مهم للغاية وسيكون هناك الكثير من الصفقات الأخرى".