أكدت كوريا الشمالية إرسال 230 مشجعة لحضور فعاليات الأولمبياد الشتوي الذي ستحتضنه مدينة بيانغ تشانغ. كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وافقتا أيضا على تشكيل أول فريق أولمبي مشترك بينهما والسير معا تحت علم واحد خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستنطلق فعالياتها الشهر المقبل في بيونغ تشانغ. البيان الصادر عن اجتماع فرق العمل الذي جرى هذا الأربعاء بقرية بانمونغوم الحدودية المشتركة اكّد أن الطرفين سيسيران معا تحت علم "كوريا الموحدة" خلال مراسم افتتاح دورة الالعاب الأولمبية الشتوية في 9 شباط-فبراير المقبل.
وبالرغم من ظهور بيونغ يانغ وسيول معا في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية السابقة، إلاّ أنّ فريق هوكي الجليد المشترك للسيدات الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء سيكون أول فريق كوري مشترك في رياضة واحدة في الألعاب الأولمبية.
وبالموازاة مع ذلك، تعتزم كوريا الشمالية إرسال وفد للألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة بين 9 و18 مارس-أذار.
واجتمع مسؤولون من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في التاسع من الشهر الجاري لإطلاق محادثات مباشرة هي الأولى منذ العام 2015، وقد تعهدت بيونغ يانغ خلال الاجتماع بإرسال وفد من الرياضيين ومسؤولين رفيعي المستوى إلى الألعاب الأولمبية الشتوية.
وقد بحث الجانبان حجم الوفد الكوري الشمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية وكيفية وصوله إلى مدينة بيونغ تشانغ، يذكر أن الرياضيين الكوريين الشماليين المؤهلين رسميا هم زوج التزلج الايقاعي ريوم تاي أوك وكيم جو سيك.
وأوضحت وزارة الوحدة أن كوريا الشمالية اقترحت أن يقوم وفدها من الرياضيين والمشجعين ولاعبي التايكوندو والصحفيين بالعبور إلى الجنوب عبر طريق بري، مضيفة أنّ بيونغ يانغ وسيول شددتا على موقفهما بأنهما ستعملان على تحويل دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية إلى مهرجان للسلام والمصالحة.