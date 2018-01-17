محكمة عوفر الإسرائيلية تقضي بتمديد اعتقال الطفلة عهد التميمي

قررت المحكمة الإسرائيلية في "عوفر"، الأربعاء، تمديد اعتقال الطفلة عهد التميمي حتى نهاية الشهر الجاري، بحجة استكمال الاجراءات القانونية بحقها.
وتحتجز إسرائيل التميمي (16 عاما)، برفقة أمها وابنة عمها، ناريمان ونور، منذ كانون الثاني/ديسمبر الماضي، إثر ظهور عهد ونور في مقطع مصور، فيما تصفعان جنديا عند مدخل منزل أسرتها، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية المحتلة.
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وجاءت الحادثة في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء الضفة، ضد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتقدمت النيابة العامة الإسرائيلية بلائحة اتهام ضد عهد، تضمنت خمسة اعتداءات على جنود إسرائيليين.
وأثارت حادثة اعتقال التميمي جدلا كبيرا، ونالت الطفلة تعاطفا كبيرا، عربيا وعالميا، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بإخراجها من المعتقل.