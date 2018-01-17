خلال مؤتمر صحفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الكازاخي نور سلطان نزارباييف في البيت الأبيض، طرد الرئيس الأمريكي مراسل قناة "سي أن أن" جيم أكوستا، وأمره بالخروج، عندما بادره الصحافي بالسؤال إن كان يريد مزيدا من المهاجرين النرويجيين، وذلك في إشارة إلى إجابة سابقة لترامب مثيرة للجدل وفق السيناتور الديمقراطي ديك دوربون الأسبوع الماضي، والتي استعمل فيها ترامب كلمة "الدول القذرة" متحدثا عن دول إفريقية وعن هايتي، وهو ما نفاه ترامب لاحقا.

وقد بادر الصحافي في البيت الأبيض بالسؤال لترامب، إذا كان يريد فعلا قدوم مزيد من المهاجرين إلى الولايات المتحدة من النرويج، وإن كان قال ذلك فعلا. وقد تهرب ترامب في البداية عن الإجابة وماطل، إلى أن قال إنه يريد أن يأتي المهاجرون من كل مكان.

وعندما عاود الصحافي سؤاله إن كان الأمر سيقتصر على دول القوقاز أو دول أوروبية، أمره ترامب بأن يخرج. وطرح الصحافي سريعا سؤالا لمعرفة إذا كانت هناك أموال كازاخية ستستثمر في مؤسسات ترامب، فأجاب الرئيس الأمريكي عن عجل بأنه لا يعرف.