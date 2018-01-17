هل نحن أمام "فضيحة جنسية مصرية" عمرها 4000 سنة؟

أظهر أحدث تحليل للحمض النووي أن المومياءين الموجودين في متحف مانشستر البريطاني، والمعروفين باسم "الأخوين" لديهما أم واحدة، لكن، والدين مختلفين، بخسب "تيلغراف" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن اسميهما، خنوم نخت، ونخت أنخ، واكتشفهما عالم الآثار البريطاني الشهير، فليندرز بيتري، عام 1907، في مصر.
وآنذاك، كشفت النقوش التي وجدت على قبريهما أنهما ابنا حكام مصري، عاش قبل 4000 عام.
على رغم ذلك، أظهرت اختبارات الحمض النووي الجديدة، والتي أجريت في جامعة مانشستر، أن لديهما أما واحدة، لكن، والدين مختلفين.
ويعد هذا التحليل الأول من نوعه على مستوى العالم، إذا اعتمد الحمض النووي الميتوموندريال، الذي يؤخذ من الام، وحمض كروموسوم، من الأب.
إلى جانب ذلك، العلماء ليسوا متأكدين إذا ما تم تبني أحد الخوين، أو إن كان للأم علاقة عاطفية خارج الزواج.
ولطالما نشرت تقارير إخبارية تتحدث عن أن "الأخوين" غير شقيقين، على رغم أن صور التابوتين تبدو متطابقة.