ساحرة تهدد بقتل ترامب إذا لم يترك منصبه خلال شهر

في بنين، حيث ينتشر السحر والشعوذة، هددت ساحرة قوية ومعروفة بقتل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إذا لم يتقدم باستقالته خلال شهر، بحسب ما نقل موقع "أفريقيا 24".
قالت أبيوا يوا إنها لا تستطيع الجلوس مكتوفة الأيدي فيما ترى الرئيس الأمريكي يدمر العالم، وترى أن من واجبها إنقاذ البشرية.
وتقول يوا، 66 عاما، إنها إذ لم تتصرف بشكل عاجل، فإن العالم سيدخل كارثة لن يكون هناك سبيل للعودة عنها.
وتضيف أن ما يثير غضبها هو أن أعمال ترامب أفقدتها جانبا كبيرا من عملها، إذ لم تستطع الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، حيث يعيش غالبية زبائنها.
من أجل فلسطين وكوريا الشمالية والمسلمين..
علاوة على ذلك، قالت إنها غير راضية عن مواقف ترامب تجاه فلسطين، بالإضافة إلى تهديداته بتدمير كوريا الشمالية، ومنعه دخول المسلمين إلى بلاده.
ولدى سؤالها عن خطتها لقتل ترامب، قالت إنهم (في أفريقيا) يمتلكون قوى كبيرة، وإنها تستطيع التحول إلى ثعبان.
واختتمت بالقول إنها تستطيع أن تختفي في بلادها وأن تظهر داخل البيت الأبيض، مهددة بإرسال ترامب إلى قبره إذا لم يستقيل خلال شهر.