بالفيديو: في عملية هي الأولي من نوعها طائرات دون طيار تنقذ سباحين وسط الأمواج في أستراليا
استطاعت طائرة دون طيار (درون) إنقاذ سباحين اثنين كانا يقاومان أمواجا عاتية على الساحل الأسترالي. وكان أحد العامة شاهد ولدين يبلغان من العمر 16 و17 عاما وهما يصارعان تيارا معاكسا على شاطئ لينوكس هيد، الذي يرتاده كثيرا راكبو الأمواج.
ودون تأخير أرسلت طائرة دون طيار فوق موقع الولدين، وألقيت عليهما صدرية نجاة من النايلون، اسطوانية الشكل وطويلة نسبيا، حالما لامست ماء البحر حتى انتفخت تلقائيا، فتمسك بها الولدان ليطفوا على السطح، ويبذلا جهدهما لبلوغ شاطئ الأمان.
وكان طلب النجدة بلغ مسامع حراس للسواحل، كانوا يتدبون حينها على استعمال طائرات دون طيار في عمليات إنقاذ. وعلق مسؤولون في نيو ساوث ويلز على عملية الإنقاذ السريعة بأنها الأولى من نوعها.