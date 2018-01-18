فيديو صادم لبروفة دموية في سيرك صيني

نشرت وسائل إعلام صينية شريط فيديو، يظهر فيه أسد ونمر يهاجمان حصانا في سيرك، بمدينة تسانغتشو شمال الصين، خلال التدريبات.
ويظهر الحصان وهو يتعرض لهجوم شرس من طرف النمر والأسد، فيما يحاول المدربون تخليصه منهما.
وبحسب الصحافة الصينية، أصيب الحصان بجروح طفيفة لكنه نجا.
من جهة أخرى، أجرت صحيفة "بكين نيوز" مقابلة مع أحد العاملين في السيرك، قال فيها: "كانت الحيوانات تتدرب على حركة يعتلي فيها الأسد الحصان عندما وقعت الحادثة".
وأضاف: "أثناء التدريبات، ركل الحصان الأسد، ما دفع الأخير إلى ضربه بمخالبه وعضه، قبل أن ينضم إليه النمر"