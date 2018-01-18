نجمة أفلام إباحية تكشف تفاصيل علاقتها مع دونالد ترامب

أورد موقع صحيفة تلغراف البريطانية أن نجمة أفلام إباحية متورطة، في فضيحة شراء دونالد ترامب لصمتها مقابل المال، أعطت تفاصيل تتعلق بتلك القضية، وذلك خلال مقابلة للنجمة تعود إلى سنة 2011 وتم نشرها قبل يوم أمس الثلاثاء.
وادعت نجمة الأفلام الإباحية الأمريكية ستيفاني كليفورد أنها أقامت علاقة جنسية مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي، وذلك سنة 2006 بعد أربعة أشهر من إنجاب زوجته الحالية ميلانيا ترامب مولودها الأول. وكان لقاء النجمة بترامب خلال حفل لبطولة الصولجان.
ويتضمن اسجل المقابلة الشنيع ملاحظات فيها ازدراء بقدرات ترامب الجنسية، وقد نشرت المعلومات في مجلة أمريكية، بعد أن أفادت تقارير، توقيع كليفورد باسمها المستعار وهو ستورمي دانيالز لاتفاق بعدم الإفشاء، يلزمها بعدم الحديث إلى الصحافة.
اتهامات لترامب بشراء صمت ممثلة إباحية ب130 ألف دولار.. والبيت الأبيض يرد
وكشفت كليفورد الأسبوع الماضي أنها تلقت 130 ألف دولار من محامي ترامب قبيل الانتخابات، لقاء شراء صمتها.
وكانت عملية الدفع المالي تكفل بها مايكل كوهين سنة 2016، وهو المحامي الأعلى لدى إدارة ترامب لأكثر من سنة وفق صحيفة وول ستريت.
والمقابلة التي نشر محتواها أول مرة قبل يوم أمس كانت أجريت سنة 2011، قبل توقيع اتفاق عدم الافشاء. وأضافت كليفورد القول إنها التقت بعد ذلك ترامب مرات عدة، بما فيها لقاء تم في بيته الصغير في لوس أنجلس، أما ترامب فقد نفى على لسان محاميه كوهين أن يكون التقى بالنجمة.