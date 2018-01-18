أسباب تركيز اليابان على بلغاريا واستونيا؟

بدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عام 2018 بجولة تاريخية ل 6 دول في أوروبا الشرقية برفقة وفد من عشرات رجال الأعمال اليابانيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية. يشمل التعاون التجاري بين اليابان وأوروبا الشرقية مجموعة من القطاعات، كل بلد يقدم فرصاً للمستثمرين اليابانيين. بالاضافة لامكانية تصدير السلع، هناك الخبرة الفنية اليابانية أيضاً. اننا في إستونيا التي أتسمت بلقب “المجتمع الرقمي الأكثر تقدما في العالم” ، لنتعرف على شركة ستحدث ثورة في الطريقة التي يدير فيها القطاع الياباني الخاص البيانات.

في إستونيا، 99٪ من خدمات الدولة على الانترنت بفضل أداة تسمى إي- إستونيا. العمود X-Road الفقري لهذه الخدمة هو منصة لادارة البيانات تسمى . وتستخدم 52 ألف منظمة هذه الخدمة التي تعالج

500 مليون طلب سنويا. النتيجة هي توفير 800 ساعة من وقت العمل في استونيا سنوياً. دول أخرى من بينها فنلندا وناميبيا وأذربيجان اتبعت مثال استونيا.

الآن، بفضل نجاح “X-Road ، يطور رائد أعمال ياباني، منصة خاصة به لادارة البيانات لاستخدامها في القطاع الخاص .

“ بلانيت وي هي شركة هجينة بين استونيا واليابان والأعمال والبحث والتطوير.

“انه شيء ابتكرته استونيا وحاول اليابانيون تخصيصه واستخدامه في اليابان. كل بلد آسيوي يقول” واه” ويريد استخدامه.

استونيا هي أفضل مثال لمجتمع رقمي تماما، وبالتأكيد الأفضل في العالم.

يعرفون ان لديهم التكنولوجيا لكن ليس لديهم الموارد المالية والأشخاص الضروريين والأسواق.

ماذا يجب أن يفعلوا؟ حسنا، لماذا لا نملك أبسط البنى التحتية؟

والآن، بدأ العالم يدرك ضرورة أن يكون كل شيء متصلا ورقميا، كل الأشياء هي بيانات ويجب أن تكون رقمية. وهذا هو الحال في استونيا، لهذا نعتقد أن إستونيا هي أفضل بلد للتعاون“، يقول نورياكي هيراو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بلانيت وي .

رافقنا أحد الموظفين الإستونيين في “بلانيت وي” إلى مطعمه الياباني المفضل في تالين ليوضح لنا بشكل أفضل هذه التقنية.