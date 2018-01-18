أدانت محكمة كندية شابة تدعى روز أنطوان البالغة من العمر 21 عاما والمتهمة بقتل صديقتها بريتني كارغول قبل عامين.
واستندت المحكمة قبل النطق بالحكم على صورة سيلفي نشرت على موقع فيسبوك تحمل دليلا ماديا كانت قد نشرتها روز يوم وقوع الجريمة.
وقررت المحكمة الكندية سجن المتهمة بعد عامين من التحقيق، وقضت بحبسها سبع سنوات، بتهمة قتل صديقتها برتيني البالغة من العمر 18 عاما.
وكانت الشرطة قد عثرت على جثة بريتني كارغول فاقدة للحياة بعد خنقها بجوار مكب نفايات في مدينة ساسكاتون، كما وجدت الشرطة حزاما بجوار الجثة.
وأظهرت صورة سيلفي لأنطوان على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي تردي الحزام المستخدم في الجريمة والذي عثرت عليه الشرطة.
واعترفت روز أمام القاضي بقتل صديقتها وأوضحت أنهما كانتا في حالة سكر يوم وقوع الجريمة وأنهما تشاجرتا بشكل عنيف، وأضافت بأنها لا تتذكر أنها قتلت صديقتها، وإن كانت اعترفت بمسؤوليتها عن موتها.
ونقلت مصادر إعلامية عن محامي المتهمة اعترافاتها "لن أسامح نفسي أبدا، ومهما قلت أو فعلت فلن تعود بريتني للحياة مرة أخرى. أنا آسفة جدا جدا، ما كان يجب أن يحدث هذا".