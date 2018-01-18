مقتل 52 شخصا في كازاخستان إثر اشتعال حافلة كانت تقلهم

قالت وزارة الداخلية في كازاخستان هذا الخميس إن حريقا اندلع في حافلة بمنطقة نائية في كازاخستان ما أودى إلى بحياة 52 مواطنا من أوزبكستان.
وكانت الحافلة تسافر على طريق في منطقة أكتاو بشمال غرب البلاد التي تربط مدينة سامارا الروسية بمدينة شيمكنت في جنوب كازاخستان قرب الحدود مع أوزبكستان.
ولم يتضح الاتجاه الذي كانت تسافر فيه الحافلة لكن الطريق يستخدم على نطاق واسع لنقل عمال مهاجرين أوزبكيين من روسيا وإليها حيث يعملون عادة في مواقع بناء.
وقالت إدارة الطوارئ التابعة للوزارة في بيان إن خمسة أشخاص فحسب استطاعوا الهرب من الحافلة المشتعلة.
وذكرت الوزارة أن الحادثة وقعت فيما يبدو الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي الرابعة والنصف بتوقيت غرينيتش لكنها لم تذكر تفاصيل عن أسبابها.