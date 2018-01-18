ايرباص تفوز بصفقة ايه380 من طيران الإمارات بقيمة 16 مليار دولار

أعلنت ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات يوم الخميس فوزها بطلبية من طيران الإمارات قيمتها 16 مليار دولار لشراء طائرات ايه380 العملاقة، في صفقة تهدف على ما يبدو لحماية مستقبل برنامج الطراز.

وقالت ايرباص إن طيران الإمارات تعهدت بشراء 20 طائرة من طراز ايه380 مع خيار لشراء 16 طائرة أخرى، على أن يبدأ التسليم في 2020، في صفقة قيمتها الإجمالية 16 مليار دولار وفقا لأحدث الأسعار المعلنة.

وارتفع سهم ايرباص بما يزيد على ثلاثة بالمئة بعد الإعلان ليلامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 92.56 يورو.

كان جون ليهي مدير المبيعات لدى ايرباص قال إن مستقبل طائرات ايه380 يعتمد على طيران الإمارات، على الرغم من أن شركات طيران أخرى مهتمة بشراء أعداد أقل من الطائرة التي تضم 544 مقعدا. وقال ليهي إنه إذا فشلت الصفقة فلن يتبقى لايرباص أي خيار سوى وقف الإنتاج.

وتعد طائرة A380 أكبر طائرة عريضة الهيكل في العالم وتضم طابقين وتتميز بمقاعدها العريضة وممراتها الواسعة ومساحات أسطح الأرضية.

وقال ليهي في بيان يوم الخميس "هذه الطلبية الجديدة تؤكد التزام ايرباص بإنتاج الطائرة ايه380 لعشر سنوات أخرى على الأقل. أنا شخصيا مقتنع بمزيد من الطلبيات في أعقاب طيران الإمارات وأن تصنيع هذه الطائرة الرائعة سيستمر حتى ثلاثينيات القرن الحالي".

تتوج الصفقة مفاوضات شاقة استمرت عدة أشهر. وانهارت المحادثات بين ايرباص وطيران الإمارات بخصوص طلبية جديدة لشراء طائرات ايه380 في اللحظة الأخيرة خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر تشرين الثاني حينما تقدمت الناقلة الخليجية بطلبية لشراء 40 طائرة بوينج 787 الأصغر حجما.

وتشغل طيران الإمارات أسطولا من الطائرات ايه380‭‭‬‬‬ بمحركات من إنجين ألاينس ورولز رويس. وقالت الناقلة إنها تعكف على تقييم خيارات المحركات للطلبية الأخيرة. وإنجين ألاينس مملوكة لجنرال إلكتريك وبرات آند ويتني.

وطيران الإمارات أكبر مشغل حتى الآن للطائرات ايه380‭‭‬‬‬ ولديها 101 طائرة منها في الخدمة حاليا إضافة إلى 41 طائرة أخرى في دفتر طلبيات الشراء قبل الإعلان عن صفقة يوم الخميس.