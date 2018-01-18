لقي ثلاثة أشخاص في هولندا وثلاثة آخرون في ألمانيا , وآخر في بلجيكا حتفهم اليوم الخميس في عاصفة عاتية اقتلعت الأشجار وقلبت الشاحنات على الطرق وتسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية.

وقالت الشرطة الهولندية إن ثلاثة لقوا حتفهم بسبب سقوط أشجار أو حطام في حوادث منفصلة.

وقام المسؤولون بمطار سخيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام بتعليق 260 رحلة جوية بسبب الأحوال الجوية السيئة قبل أن يتم السماح بإقلاع الطائرات بشكل تدريجي بعد التحسن النسبي للطقس.

بلجيكا وألمانيا

ورفعت السلطات البلجيكية درجة الاستعدادات لمواجهة المخاطر للدرجة البرتقالية بعدما وصلت سرعة الرياح إلى 90 كيلومتر في الساعة بمنطقة الفلاندرز شمالي البلاد.

وفي ألمانيا قتل رجل في التاسعة والخمسين من عمره بسبب سقوط شجرة في مدينة إميريش قرب الحدود مع هولندا. وقالت الشرطة إن قائد شاحنة في الثامنة والستين من عمره قتل في حادثة بسبب العاصفة في ليبشتات في غرب ألمانيا.

وفي باد زالتسونجن قالت السلطات المحلية إن رجل إطفاء في الثامنة والعشرين من عمره قتل عندما سقطت عليه شجرة لدى محاولته مساعدة امرأة حاصرتها الأشجار المتساقطة في سيارتها.

وقالت الشرطة في ولاية نورد راين فستفاليا، وهي أكثر ولايات ألمانيا سكانا، إن 41 شخصا أصيبوا في حوادث مرورية متعلقة بسوء الأحوال الجوية.

وقالت شركة دويتشه بان للسكك الحديدية إنها علقت كل الخدمات في ولاية نورد راين فستفاليا بغرب البلاد، وهي أكثر الولايات سكانا، وهو ما تسبب في تقطع السبل بمئات الآلاف من المسافرين والقادمين من الضواحي.

وقالت الشركة "نظرا لأن هذا يؤثر على العديد من الخطوط الطويلة فقد تأثرت كل خدمات السكك الحديدية وأيضا على الصعيد الدولي".

وقالت الشركة المشغلة لمطار ميونيخ إن ثماني رحلات داخلية لشركة لوفتهانزا أُلغيت.