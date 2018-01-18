فرنسا وألمانيا تدرسان تقديم اقتراحات مشتركة لتنظيم عملة بيتكوين

قال وزير المالية الفرنسى، برونو لو مير، الخميس، إن بلاده وألمانيا ستقدمان مقترحات مشتركة لتنظيم عملة "بتكوين" خلال القمة القادمة لمجموعة الـ20 للاقتصادات الكبرى، فى الأرجنتين، فى آذار / مارس.
وقال لو مير للصحفيين: "سيكون لدينا تحليل فرنسى - ألمانى مشترك للمخاطر المتعلقة بالبيتكوين، بالإضافة إلى مقترحات تنظيمية، كما سيتم تقديمها كمقترح مشترك لنظرائنا فى مجموعة العشرين فى قمة الأرجنتين فى آذار".
وفي الأيام الأخيرة، انخفضت قيمة أكبر وأشهر عملة افتراضية في العالم إلى نصف رقمها القياسي، الذي بلغ ما يقرب من 20 ألف دولار، بسبب مخاوف من سعي المنظمين لإيقاف المضاربة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتامير، في مؤتمر صحفى مشترك فى باريس: "نتحمل المسؤولية تجاه مواطنينا لشرح المخاطر والحد منها".