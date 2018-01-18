جنوب افريقيا تلقن متاجر "أيتش أند أم" درسا قاسيا حول أهمية التنوع

" أنا أكثر قلقا من الدعاية الأرووبية، ذلك ان الدعاية الروسية واضحة معالمها للعيان، و ليست متخفية، أعطت قناة آر تي، الروسية، حزب يوكيب،منبرا للتحدث لم تفسحه له هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي . لذلك، ربما هم يدافعون عن الحرية في حين أن الاوروبيين تركوها وراء ظهورهم، لقد أبلوا بلاء حسنا"

ديفيد كوبرن نائب في البرلمان الأوروبي عن حزب يوكيب البريطاني