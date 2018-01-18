قال العاملون بالموقع الإباحي الأمريكي بورنهاب إن المستخدمين بولاية هاواي الأمريكية حققوا زيادة كبيرة في زيارة الموقع بعد الإنذار الخاطئ بهجوم صاروخ باليستي على الجزيرة يوم السبت الماضي.
وقال حاكم الولاية إن رسالة أُرسلت بالخطأ لسكان الولاية تحذرهم من هجوم وشيك بصاروخ باليستي عندما ضغط موظف بوكالة إدارة الطوارئ على "الزر الخطأ".
وقال المسؤولون ببورنهاب إن أرقام المستخدمين بدأت بالارتفاع فور الإعلان عن خطأ الإنذار حتى وصلت إلى أكثر من 48% زيادة عن معدلات الزيارة الطبيعية في ذلك الوقت من كل أسبوع.
وأرجع الموقع الزيادة لمحاولة البعض التخفيف من حدة التوتر التي أصابت الجميع فور الإعلان عن الهجوم.
وأُرسل التحذير على الهواتف المحمولة وبثه التلفزيون والإذاعة بعد قليل من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي قبل أن تقوم السلطات بالإعلان عن خطأ التحذير بعد 20 دقيقة من إرساله.
وجاء التحذير وسط توترات دولية بشأن تطوير كوريا الشمالية لصواريخ باليستية نووية.
وذكرت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، المسؤولة عن نظام الإنذار في حالات الطوارئ، أنها بدأت تحقيقا شاملا في هذه الواقعة.
وأصدر بورنهاب موخراً إحصاءات أشارت إلى زيادة عدد المصوتين على الفيديوهات بالموقع عن عدد المصوتين بالانتخابات الأمريكية، بعد أن ولج إلى الموقع أكثر من 28 مليار زائر العام الماضي.