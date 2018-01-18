قام المطورون القائمون على تطبيق إنستغرام بتوفير خاصية جديدة يمكن من خلالها التعرف على المستخدمين المتصلين بالتطبيق.
وعلى غرار تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وواتساب، تظهر الخاصية المستخدمين لحظة اتصالهم بانستغرام، كما تظهر آخر وقت اتصل فيه كل منهم.
ويمكن رؤية المستخدمين المتصلين عبر صفحة الرسائل بإنستغرام.
وتمثل الخاصية الجديدة نوعاً من التطفل على خصوصية المستخدمين، إلا أنه يمكن التخلص منها عن طريق الدخول على إعدادات كل حساب وإغلاق خيار عرض حالة النشاط "Show Activity Status".
وكما هي الحال بفيسبوك وواتساب، يؤدي غلق الخاصية إلى عدم تمكن المستخدم من رؤية نشاط الاتصال بالتطبيق الخاص بالمستخدمين الآخرين.