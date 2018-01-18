أوردت صحيفة الاندبندنت وفق دراسة حديثة أن الناس الذين يستعملون الانترنت أكثر من غيرهم، يكونون أقل اتباعا لديانة ما.
وبحثت الدراسة التي أجرتها جامعة بيلر المسيحية الخاصة في الولايات المتحدة، عن إجابات تتعلق باستعمال العينة المختارة للشبكة العنكبوتية والميول الديني. وشملت العينة 1714 شخصا.
وأظهرت النتائج أن الاستعمال المفرط للانترنت مقترن باحتمال تراجع الانتساب الديني لعقيدة معينة واحتمال تراجع الاعتقاد بمصداقية ديانة وحيدة. ومع ذلك فإن زيادة استعمال الانترنت ليست له علاقة بتراجع الانخراط في النشاط الديني.
من جانب آخر أظهرت الدراسة أن نسبة المشاهدة المرتفعة للتلفزيون مقترنة بتراجع نسبة المشاركة، ولكنها ليست مرتبطة باحتمال تراجع درجة الانتساب الديني.