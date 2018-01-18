هل سيعوض الإنسان الآلي العمالة البشرية؟

عرضت نحو 200 شركة في العاصمة اليابانية طوكيو أحدث التقنيات في مجال إنتاج الإنسان الآلي (الروبوت) ليثور نقاش بين العارضين والزائرين حول مستقبل العمالة البشرية.
تحول معرض ياباني لعرض أحدث التقنيات في مجال إنتاج الإنسان الآلي إلى منصة لنقاش بين العارضين والزائرين حول مستقبل العمالة البشرية.
فمعرض روبودكس يشارك فيه هذا العام نحو 200 شركة وهو ضعف عدد الشركات التي شاركت في العام الماضي ما يمثل اهتماما متزايدا بأجهزة الإنسان الآلي في اليابان حيث أصبحت تستخدم على نطاق واسع بالفعل.
وفي أحد الأجنجة لفت روبوت أنظار الزائرين بعدما تمكن من طي قميص قطني بإتقان في نحو دقيقتين، ما دفع أحد الزوار للقول إنه يستطيع أداء الأعمال المنزلية أفضل من زوجته.
وقال بعض مطوري الإنسان الآلي إنه يستطيع حل مشكلة نقص العمالة في المجتمع الياباني الذي يشهد زيادة سريعة في عدد كبار السن.
يقول هيرويوكي فوجي كبير مستشاري شركة إن.إي.سي إن الشركة تريد زيادة عدد أجهزة الإنسان الآلي في اليابان لحل مشكلة نقص العمالة فضلا عن إتاحة فرصة أكبر للإنسان للقيام بمزيد من الوظائف الإبداعية.
وتوقع منظمو المعرض أن يرتفع عدد أجهزة الروبوت في قطاع الخدمات بواقع تسع مرات تقريبا في 2030 مقارنة بالعام الماضي ليصل حجم السوق إلى نحو 8 مليارات دولار آنذاك.