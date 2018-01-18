قال مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن سفارة إسرائيل في العاصمة الأردنية عمان ستستأنف فورا أعمالها بالكامل.

ونقلت وسائل إعلام رسمية أردنية عن مسؤولين أردنيين قولهم إن إسرائيل اعتذرت رسميا عن مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس أمن إسرائيلي في يوليو تموز الماضي في واقعة تسببت في توتر في العلاقات وأدت إلى إغلاق سفارة إسرائيل في عمان.

وقال البيان "توصلت إسرائيل والأردن إلى اتفاق إثر الأحداث التي وقعت في السفارة بالأردن في 23 يوليو 2017 وواقعة مقتل قاض أردني في مارس 2014. سفارة إسرائيل في الأردن ستعود لكامل أعمالها على الفور".

وذكر عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي على حسابه على تويتر أن "السفارة الإسرائيلية ستعود للعمل المعتاد على الفور... وذلك بعد توصل البلدين إلى تفاهمات" في اعقاب الأحداث التي وقعت في يوليو/تموز الماضي

اعتذار عن القتل

وكان الأردن قد قال اليوم الخميس إن إسرائيل قدمت اعتذارا رسميا عن وفاة مواطنين أردنيين اثنين بأيدي حارس أمن إسرائيلي في يوليو تموز في حادث أدى إلى توتر العلاقات الثنائية وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن محمد المومني المتحدث باسم الحكومة قوله إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت بمذكرة أبدت فيها "أسفها وندمها الشديدين" وأوضح أن إسرائيل تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية في القضية.

وأشار المومني إلى أن "الحكومة ستتخذ الاجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الاسرائيلية لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الاجراءات القانونية كافة".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية أن السلطات "تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض".

وكان الأردن قال إنه لن يسمح لإسرائيل بفتح السفارة في عمان حتى تبدأ إجراءات قانونية ضد رجل الأمن الإسرائيلي.

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