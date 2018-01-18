يواجه أكثر من 1000 شخص تهما أولية تتعلق بمشاركة صور اعتداء على أطفال في الدانمارك. وتقول الشرطة إن عددا كبيرا من الأشخاص شاركوا الفيديو الذي يظهر ولدين بعمر 15 عاما يمارسون الجنس، بحسب "إندبندنت".
وحذر محققون من أن يكون الفيديو الذي تمت مشاركته عبر تطبيق رسائل فيسبوك "ماسنغر"، قد يعتبر نشر مواد إباحية عن الأطفال، بالمقابل، قد يكون الأشخاص الذين قاموا بالأمر لا يعرفون ذك.
وفي الوقت الراهن، يواجه 1004 شخص اتهامات أولية، غالبيتهم من المراهقين، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ إجراءات رسمية.
لكن، لا يزال العديد من الأشخاص يضافون إلى التحقيق، خاصة إذا اتسعت القائمة لتشمل، ليس فقط الناس الذين شاركوا الفيديو، ولكن أولئك الذين طلبوا أن يتم إرسالها أيضا.
وصُور الفيديو عام 2015، فيما تلقت الشرطة الدنماركية معلومة انتشاره عبر الشرطة الدولية (إنتربول).