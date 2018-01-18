قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد يوم الخميس إن الأسواق أكدت الاطمئنان والثقة في العملة المغربية بعد أن دشن البنك المركزي هذا الأسبوع نظاما أكثر مرونة لسعر صرف الدرهم.
وأبلغ بوسعيد الصحفيين أن الأيام الأولى للتداول في ظل القواعد الجديدة أظهرت أن الأسواق تثق في الدرهم.
زيادة النمو
من جهته قال والي بنك المغرب المركزي يوم الخميس إن النظام الجديد الأكثر مرونة لسعر صرف العملة سيعزز النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 بالمئة، دون أن يحدد فترة زمنية.
وأبلغ عبد اللطيف الجواهري الصحفيين أن تحرك الدرهم سيرفع التضخم بنسبة 0.4 بالمئة "في الحالة القصوى" لكنه سيدعم أيضا القدرة الشرائية للمواطنين.
وأطلق المغرب هذا الأسبوع نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف، في إطار إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
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وشهد الدرهم المغربي تحركات محدودة للغاية أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار القلق من خفض قيمته. وقال بنك المغرب المركزي إنه سيتصدى لأي مضاربات باستخدام احتياطياته.
وقد يذكي انخفاض في قيمة الدرهم التضخم لأن المغرب يستورد بعض حاجاته الغذائية، وهو ما يلحق ضررا بالفقراء.