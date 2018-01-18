"نينتندو" تطرح مجموعة ألعاب تفاعلية مبتكرة

أطلقت شركة "نينتيندو" اليابانية، الخميس، مشروعا جديدا تحت اسم Nintendo Labo (نينتيندو لابو)، وهي ألعاب مبتكرة تعتمد تقنية الواقع المعزز لتحويل قطع كرتونية إلى ألعاب تفاعلية، بحسب "الغارديان".
الهدف الرئيس، بحسب الصحيفة، منح الأطفال تجربة مميزة، عبر إشراكهم في تجربة صنع ألعابهم بأنفسهم لتنمية مهاراتهم.
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وتشمل نينتندو لابو مجموعة من الورق المقوي (عددها 25 ورقة)، وسلاسل وموصلات بلاستيكية، وما على الطفل (اللاعب) إلا إتباع التعليمات، لبناء ملحقات مختلفة لوحدتي التحكم.
مثلا، يمكن بناء بيانو صغير أو صنارة صيد أو دراجة نارية من الكرتون، ومن ثم، يتم التحكم مباشرة في اللعبة على جهاز نينتيندو سويتش، ما يمنح تجربة فريدة.
من جهتها، قالت شركة أن نينتيندو لابو ستطرح في الأسواق خلال شهر نيسان/أبريل القادم.
كما أعلنت أن المجموعة ستتكون من قسمين، هما Variety Kit، التي تشمل خمسة ألعاب، ومجموعة Robot Kit، التي يمكن أن يرتديها اللاعب على ظهره للتحكم في روبوت، فيما يبلغ سعر المجموعة الأولى 70 دولار أمريكي، والثانية 80 دولار أمريكي.