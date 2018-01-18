الرياضة تجمع الكوريتين تحت علم واحد

للمرة الأولى تجتمع كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لتتحدان تحت راية واحدة في أولمبياد 2018.
هذة الخطوة جاءت بعد سنة من القلق المتصاعد بين البلدين في شبه الجزيرة الكورية بسبب التجارب المتواصلة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى التي تقوم بها كوريا الشمالية بالإضافة لمحاولاتها المستمرة لتطوير قنبلة نووية هيدروجينية.
ومن المفترض أن يشترك البلدان بفريق أولمبي واحد لرياضة هوكي للسيدات، ومع أنها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الكوريتان في الألعاب الأولمبية ولكنها حتماً المرة الأولى التي سيكون فيها لدى الدولتين فريق رياضي واحد.
وسترسل كوريا الشمالية فريقاً من المشجعين يضم 230 مشاركاً مرافقاً لفريق كبير من الموسيقيين مؤلف من 140 عازفاً وفريق من الرياضيين يضم ثلاثين لاعباً لرياضة التايكواندو ليشاركوا في الاولمبياد الذي سيقام في جنوب بيونغ يانغ ما بين التاسع والسابع والعشرين من شباط القادم وسيمر الوفد المشارك من كوريا الشمالية عبر الحدود بين الجارتين، ليتم فتح معبر كان مغلقاً من شباط 2016 .