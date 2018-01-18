أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "آبل" الأميركية تقديم حلول للمشاكل التي ظهرت مؤخرا في هواتف "أيفون"، ووجه كوك رسالة إلى المستخدمين وعد من خلالها بإيجاد حلّ للأزمة التي يشتكي منها الزبائن منذ مدة.
وسبق وأن اعترفت مؤسسة "أبل" بإبطاء النسخ القديمة لهواتف "أيفون"، بسبب مشاكل في بطارية الهواتف وعدم توافقها مع تحديثات نظام تشغيل "آي أو إس"، حيث وعدت بتقديم حل سريع لمستخدميها.
وستمكن مؤسسة "آبل" مستخدميها من الوصول إلى تقنية جديدة يمكنهم من خلالها تعطيل حصول النسخ القديمة من "آي أو إس" على النسخ الأحدث من نظام تشغيلها، كما سيتم تمكين المستخدمين كذلك من تحميل النسخ السابقة من نظام "آي أو إس" للحصول على السرعة المناسبة لهواتفهم.
وقد ترددت أنباء عن إطلاق "أبل" لنسخة تجريبية من مطور البرامج الخاص بها، والذي يسمح بتعطيل الحصول على التحديثات وإيقاف تباطؤ الهواتف الشهر المقبل، على أن يتم طرح النسخة النهائية في مارس-آذار المقبل.
ومن جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك أن التحديث الجديد لنظام جهاز "أيفون" سيسمح للمستخدمين بإلغاء خاصية إبطاء الهاتف. وعلى ما يبدو فالتحديث الجديد ضروري لتمديد حياة الأجهزة ومنع انقطاع غير متوقع بسبب هلاك البطاريات.
يذكر أنّ شركة "آبل" أخذت بعين الاعتبار انشغالات زبانها الذين اشتكوا من سيطرة الشركة على هواتفهم حيث أكدت في هذا الصدد أنه بإمكان المستخدمين تغيير البطارية بسعر أقل، كما يمكنهم مراقبة عمل البطارية. ونوّه تيم كوك بشفافية مؤسسة "آبل" حيث أكد ابلاغ المستخدمين بتخفيض أداء الهاتف قليلا لتجنب إعادة التشغيل المفاجئ، مضيفا انّ المستخدم بإمكانه إيقاف الخاصية إن لم يكن يرغب في ذلك.
وقام المئات من زبائن "آبل" في الولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية على الشركة بعد إعلانها رسميا أنها تقوم عمدا بإبطاء نشاط وحدات المعالجة لهواتف "أيفون-6"، "آيفون-6 إس" و"آيفون إس إي".