البابا فرنسيس يعقد أول زواج على طائرته أثناء زيارته لتشيلي

أبلغت باولا بودست رويز (39 عاما) وكارلوس سويفاردي ألوريغا (41 عاما) البابا أنهما أقاما مراسم زواج مدني قبل ثمانية أعوام وكانا يجهزان بعدها لحفل زفاف كنسي لكنه ألغي بسبب تضرر كنيستهما في سانتياغو في زلزال العام 2010.
وطلب الاثنان من البابا أن يبارك زواجهما لكنه فكر في شيء آخر.
وقال سويفاردي للصحفيين بعد الزواج على متن الطائرة التي كانت في طريقها من سانتياغو إلى مدينة إكويتي بشمال البلاد "أبلغناه أننا زوجان ولدينا طفلتان وأننا نود الحصول على مباركته. لكن كانت المفاجأة أنه سألنا إن كنا قد تزوجنا أيضا داخل كنيسة".
وشرح الزوجان للبابا كيف أضر الزلزال بالكنيسة التي تمنيا الزواج فيها.
وقالت بودست رويز "غمرنا بعطفه وسألنا: أتريدان أن أزوجكما؟ متأكدان من ذلك؟".
وأجرى البابا مراسم زواج موجزة في مقدمة طائرته وشهد عليها إغناسيو سويتو رئيس شركة لاتام للطيران الذي كان على متن الرحلة.