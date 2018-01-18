السعودية تبدأ رفع الحظر عن السينما بعرض الفيلم الأسوأ لعام 2017

بعد أكثر من ثلاثين عاما على حظر دور السينما، في المملكة العربية السعودية، بدأت صالات مدينة جدة عرض فلمين سينمائيين.
ويأتي رفع الحظر، الذي بدأ عام 1980، بزعم "منع اختلاط الجنسين"، ضمن ما يعرف باسم مشروع "رؤية السعودية 2030".
ووقع اختيار المنظمين على البدء بفيلم الإنيميشن "The Emoji Movie"، (الرموز التعبيرية)، ويدور حول حياة أحد الرموز التعبيرية المستخدمة في برامج التراسل، في الهواتف النقالة أو أجهزة الكمبيوتر.
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الفيلم الأسوأ لعام 2017..
لكن، يبدو أن اختيار هذا الفيلم لبدء رفع الحظر غير موفق، فالفيلم صُنف الأسوأ على الإطلاق لعام 2017.
وعلى موقع IMDB المتخصص بالسينما، جاء في الملف التعريف بالفيلم: "جين، رمز متعدد التعابير، يبدأ رحلة ليصبح رمزا تعبيريا عاديا".
بيد أن مراجعة النقاد والمشاهدين تظهر أنه الأسوأ، وحصل على تقييم 2.9 من 10، على رغم ذلك، حقق إيرادات تجاوزت مبلغ 80 مليون دولار منذ بدء عرضه في الصالات، في تموز/يوليو عام 2017.
كما تلقى الكثير من النقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان منها، مثلا: "أتمنى الأسوأ لفيلمكم ولكل من عمل به. استقيلو من أعمالكم".
أما بالنسبة لمنظمي المهرجان في السعودية، فقالوا إن اختيار الأفلام يجب أن يتلاءم مع طبيعة البلد المحافظة، والتي تدخل مرحلة تخفيف القيود بشكل تدريجي.