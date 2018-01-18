قالت مصادر مطلعة إن المدير المالي لشركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال قد استقال من منصبه.
هذه أول استقالة لمسؤول مهم في الشركة منذ احتجاز مؤسسها الأمير الوليد.
وقالت المصادر لرويترز إن المدير المالي محمد فهمي سيغادر الشركة في نهاية فبراير شباط. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها نظرا للحساسية التجارية للمسألة.
عمل فهمي في الشركة لخمسة أعوام تقريبا ويُعتقد أنه من المقربين للأمير الوليد.
وقالت المصادر إن أسباب استقالة فهمي لم تتضح لكنها لا تتعلق باحتجاز الأمير الوليد.
واحتُجز الأمير وعشرات المسؤولين ورجال الأعمال منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار حملة حكومية على الفساد في السعودية.
ولم ترد شركة المملكة القابضة على طلب للتعليق.
وقالت المصادر إن الشركة تبحث عن مسؤول تنفيذي ليخلف فهمي ومن المرجح أن تعلن عن استقالته عند تعيين مدير مالي جديد.
وانضم فهمي للمملكة القابضة في عام 2013 وشغل منصب نائب المدير المالي ثم تولى منصب المدير المالي في عام 2014.
والوليد بن طلال هو ابن شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ويحظى باهتمام كبير من الأسواق العالمية نظرا لاستثماراته عبر المملكة القابضة في شركات مثل سيتي جروب ونيوز كورب.
وتمثل أحدث استحواذ قامت به الشركة في شراء حصة قدرها 16.2 بالمئة من كريدي أجريكول في البنك السعودي الفرنسي مقابل 5.76 مليار ريال سعودي (1.54 مليار دولار).