انتشر عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر التأثير الشديد للعاصفة التي اجتاحت هولندا ومناطق من بلجيكا وألمانيا يوم الخميس.
ويُظهر أحد المقاطع شخصا تدفعه الرياح القوية إلى السقوط أرضا، لتحمله بعدها الرياح لبضعة أمتار في أحد شوارع هولندا.
وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل اقتلاع أسقف لمبان وانهيار لوحات اعلانية ووقوع العديد من حوداث الطرق جراء الرياح العاتية التي ضربت أجزاء مختلف من أوروبا.
وأودت أحوال الطقس السيئة إلى مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في هولندا وشخص آخر في بلجيكا، كذلك قامت سلطات مطار سخيبول بأمستردام بإلغاء أكثر من 200 رحلة صباح الخميس كما ألغت شركة القطارات الألمانية جميع رحلاتها لليوم.