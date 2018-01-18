حوت ينقذ عالمة أحياء من سمك القرش

"نان هاوزر" عالمة الأحياء البحرية تسبح مع الحيتان منذ 28 عاما لم تمر بتجربة كهذه من قبل.
هاورز كانت تقوم بالغطس قرب شواطئ جزر كوك في القسم الجنوبي من المحيط الهادي، حيث كانت تقوم بتصوير حوت أحدب لحظة ظهور مفاجئة لسمك القرش.
الحوت حاول على الفور حمايتها من القرش عن طريق تغطيتها بزعنفته الأمامية ومن ثم دفعها للأمام والأعلى لتصل إلى سطح المياه، تصرف غير مسبوق يصدر عن حوت أحدب في مواجهة مع البشر دام لمدة عشر دقائق.
"قضيت آخر 28 سنة من حياتي وأنا أحاول حماية الحيتان، هذه هي اللحظة الأولى التي أشعر بها بأن الحيتان تحاول حمايتي" تضيف هاورز.
من جهتهم يشكك بعض العلماء بترجمة هاورز لسلوك الحوت على أنه مثير، مع أنها ليس ليست المرة الأولى التي يحاول فيها حوت حماية مخلوق آخر في قاع البحر.